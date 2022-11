Frank Heidemann Album von Neusser Künstler feiert Debüt

Nun hat der Künstler sein erstes Studioalbum veröffentlicht und wird es am Samstag, 17. Dezember, um 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), im Neusser Kulturkeller bei einem Akustikkonzert präsentieren. Zwölf Songs sind auf dem Album „Steh auf“ zu finden, die das Zeitgeschehen aufgreifen und gesellschaftspolitische Fragen aufwerfen: Der Name des Albums leitet sich von dem gleichnamigen Stück „Steh auf“ ab. Doch auch Liebeslieder gehören zu seinem Repertoire und sogar ein Lied, das er für seinen Neusser Schützenverein geschrieben hat („För Üch“) wurde aufgenommen. „Meine Songs spiegeln meine Gefühle und meine Sicht auf wichtige Themen unserer Zeit oder auf menschliches Verhalten wider, das ich beobachte“, sagt Frank Heidemann. Vor vier Jahren habe er begonnen, seine Gedanken und Ansichten auf Papier zu bringen. Später habe er sie dann vertont. Schon lange sei es ein Traum des 55-Jährigen gewesen, einmal ein Album mit seinen Songs zu veröffentlichen. Heidemann ist dabei Sänger und Gitarrist. „Ich bin sehr dankbar, dass ich es jetzt mit so erfahrenen Musikern und lieben Menschen wie Rafael Bayerl, Jürgen Dahmen, Oliver Gregor, Thomas Kuypers und Peter Seifert einspielen durfte. Sie haben den Songs Leben und Tiefe eingehaucht und ihnen den ‚letzten Schliff‘ gegeben!“