Start am Montag Neusser Turnhalle wird zur Notunterkunft

29 Flüchtlinge ziehen am Montag (5.) in die Turnhalle der Sekundarschule Gnadentaler Allee ein. Es sind die ersten, die die Stadt nicht anders als in dieser Notunterkunft beherbergen kann. Wer da genau kommt und direkt aus einer Landeseinrichtung zugewiesen wird, das weiß Hermann Murmann nicht. „Ein Überraschungspaket“, sagt der Leiter des Integrationsamtes. Aber die Neu-Neusser treffen die Stadt nicht unvorbereitet an.