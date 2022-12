Schönes Uedesheim Heimatverein wirbt mit dem „Uessemer Kalender“

Vorgestellt hat ihn der Autor jetzt gemeinsam mit dem Heimatvereinsvorsitzenden Rotger Kindermann am Rhein, wo auch das Titelbild entstand. Natürlich verbunden mit eine Fotosession. Der Verkauf startet am Samstag, 3. Dezember, wenn ab 16 Uhr der Weihnachtsbaum im Dorfzentrum mit Unterstützung der Uedesheimer Feuerwehr aufgestellt und von Schulkindern geschmückt wird. Dazu gibt es Musik von Fanfarenbläsern, Glühwein (für die Erwachsenen) und heiße Schokolade. Noch einmal schlägt der Heimatverein seinen Verkaufsstand mit dem Kalender am Donnerstag, 15. Dezember, auf, wenn in der Martinus-Grundschule Weihnachtsbasar ist. Darüber hinaus wurden Vorverkaufsstellen in der Bäckerei Klein, im Edeka-Markt Bilgin, im Schreibwarenladen Peter aber auch im Bauernladen Büttgen eingerichtet. Online kann der „Uessemer Kalender“ per Mail an mail@verschönerungsverein-uedesheim.de bestellt werden. „Wegen der steigenden Nachfrage wurde die Auflage des Kalenders erhöht“, sagt Kindermann. Er lobt, dass es Vereinsmitglied Dietmar Steinhaus wieder gelungen sei, verschiedene Motive in Uedesheim und Umland zu finden und passend zu den Jahreszeiten einzufangen. Mit dem Erwerb eines Kalenders fördern die Käufer die Arbeit des Heimatvereins, der sich vor allem der Ortsgestaltung und Denkmalpflege widmet.