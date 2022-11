Wassenberger Kunstkenner kündigen an Heimatverein plant Grothe-Jubiläumsschau

Auch bislang waren im Küppers-Haus schon Werke von Zeitgenossen und anderer Wassenberger Künstler zu sehen. Ein besonderes Gemälde des ebenfalls der Düsseldorfer Schule zugehörigen, 1865 in Roermond geborenen Landschaftsmalers Jean Grothe wird jetzt die Küppers-Galerie bereichern. Grothes „Blick auf Wassenberg aus der Ruraue“ dürfte so manchem bekannt vorkommen. Es hing im Büro von Alt-Bürgermeister Manfred Winkens im Wassenberger Rathaus und fasst die charakteristischen Denkmal-Blickpunkte der Stadt zusammen. Das Bild zierte den Rurauen-Kalender des Heimatvereins 2020 und die entsprechende Themenausstellung 2019 im Bergfried. Grothes ebenfalls vor der Wassenberger Silhouette dargestellte „Heuernte in der Aue“ ist im Küppers-Haus schon länger zu sehen. Das Bild gehört Walter Bienen, der noch weitere typische Landschaftsgenrebilder von Grothe in Besitz von Wassenberger Familien kennt. Durch Kontakte zum Archiv des Einwohnermeldeamtes in Dormagen (Nievenheim), wo Grothe starb, weiß Bienen auch das exakte Sterbedatum des Künstlers am 21. März 1924. Eine Kopie der Sterbeurkunde liegt dem Heimatverein mittlerweile vor. Zum 100. Todestag des Malers, so verrät Bienen, plant der Heimatverein 2024, eine besondere Ausstellung mit Grothes Werken.