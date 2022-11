Kalender für das Klever Land vorgestellt Ganz viel Niederrhein auf 224 Seiten

So gibt es einen Beitrag der Lost-Place-Fotografin Ines Malangeri, die in der alten Molkerei in Grieth und dem Niag-Betriebshof in Rees unterwegs war. Achim Matenaar und Julian Krause haben ein Stück über Geocaching im Kleverland geschrieben. Der Emmericher Stadtarchivar Mike Mura hingegen hat die Geschichte der Heringsfischerei recherchiert. Aber auch spannende Porträts und Biografien haben es in den immerhin 73. Jahrgang des Kalenders geschafft. Etwa die Geschichte des Klevers Klaus-Jürgen Rattay, der vor über 40 Jahren in die Berliner Hausbesetzerszene geriet und der bei gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei in Schöneberg ums Leben kam.