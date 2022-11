Ausfälle in Neuss Krankheitswelle bringt Schulen ans Limit

In nevlie nclheuS mmtko se wenge dre enaaentsngnp eagL eemgißgärl zu fsatnihcnletäuerrUsl – so uzm ilBipese an erd tuahe-uriMnhtlLcS-er an erd .ntrrtSseaße n„I der ngngeeverna hoeWc hbnea 20 rotenPz dre rheüSlc ftee“,lhg gsta ienLietr uneansS phHutac.s reD reröH mi kriteataSer ehab egnwe erd nelevi lafentErneru incth nilst.gesdtneal hAuc in dre hacfshrrtLee sei die sqoeAtluaful ,hcho tgenureVrhrntctisture ide nequzo.nKes