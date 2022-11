Handyraub in Neuss Zwei Männer drücken 19-Jährigen gegen Wand und stehlen sein Handy

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.20 Uhr, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen ging der 19-Jährige die Treppe an der S-Bahn Haltestelle Rheinparkcenter hinunter. Von hinten traten dann zwei Männer an ihn heran und drückten den Grevenbroicher gegen eine Wand. Das Opfer stürzte dadurch zu Boden und sein Mobiltelefon fiel aus der Tasche. Die beiden Männer nahmen das Telefon und flüchteten zu Fuß in Richtung der Görlitzer Straße.