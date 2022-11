Diebstahl in Dormagen und Neuss Vier Einbruchversuche an nur einem Tag - drei davon in Dormagen

Bargeld erbeuteten Einbrecher in einem Reihenhaus an der Weserstraße in Neuss am Montag, 28. November, in der Zeit von 7.30 bis 18.15 Uhr. Die Täter hatten zunächst ein Gartentor aufgehebelt, um auf das Grundstück zu gelangen, teilte die Polizei mit. Nachdem die Unbekannten mit einer im Garten aufgefunden Spitzhacke erfolglos versucht hatten, eine Terrassentür gewaltsam zu öffnen, hebelten sie ein danebenliegendes Fenster auf.