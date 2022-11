Vorfall in Neuss Unbekannte treten und schlagen auf 43-Jährigen ein

() Ein 43 Jahre alter Neusser wurde am Mittwochabend, 23. November gegen 21.10 Uhr auf der Sebastianusstraße Opfer einer Körperverletzung. Die Täter konnten vorerst fliehen. Nach ersten Erkenntnissen schlugen und traten drei Männer im Alter von etwa 25 Jahren auf den Mann ein, so teilte die Polizei mit. Der Angegriffene erlitt in Folge dessen Verletzungen am Kopf und wurde von einen Rettungswagen zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die drei unbekannten Männer flüchteten in Richtung Neusser Innenstadt.