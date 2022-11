Tannenbäume in der Neusser Innenstadt Von ratzekahl bis bunt geschmückt

Am Glockhammer blickt Lars Boes, der dort den „Printerstore“ führt, hinaus auf seinen auffällig geschmückten Baum. Neben Lametta setzt er auch auf Kugeln. „Ein paar sind schon wieder weg“, betont er. Er wolle sich und den Innenstadt-Besuchern die Adventsstimmung aber nicht nehmen lassen und schmücke mit dem, was sein Lager hergibt. Auch an der Münsterstraße schlugen vor wenigen Tagen Langfinger zu. Dort sind die Bäume besonders liebevoll geschmückt. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens St. Quirin haben sich ins Zeug gelegt, um eine schöne Atmosphäre zu kreieren. Unter anderem hängen kleine Geschenk-Pakete an den Tannen. „Sie hängen erst seit wenigen Tagen – und leider wurden schon die ersten gestohlen“, sagt Sabine Krieg, die das Bekleidungsgeschäft „Second Love“ an der Münsterstraße führt. Als sie vor rund dreieinhalb Jahren öffnete, schmückte sie den Baum vor ihrem Laden noch selbst. Nach mehreren Vandalismus- und Diebstahl-Fällen verlor sie jedoch die Lust. Auch im nahegelegenen Café Crème weiß Inhaber Bechir Sassi um die Problematik. „Vor Kurzem haben sie uns sogar einen Blumenkübel gestohlen“, so der Gastronom, der sich dennoch dazu entschlossen hat, den Baum vor seinem Restaurant mit eigenen Kugeln zu versehen.