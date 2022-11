Langenfeld/Monheim: Alles bereit für den Weihnachtsbaumverkauf Weihnachtsbäume mal ohne Preisanstieg

In Monheim macht der Karnevalsverein die Christboomschmücker aus dem Tannenbaumverkauf in diesem Jahr wieder ein buntes Spektakel auf dem Schützenplatz Am Werth. „Die Preise bleiben auf dem alten Niveau“, verspricht auch Christian Halbey. Vom 10. bis 23. Dezember ist von neun bis 18 Uhr jeden Tag Verkauf. Das ist relativ spät im Vergleich zu den anderen Anbietern. „Es handelt sich um die letzte Fäll-Kampagne“, sagt Halbey, der die Bäume ebenfalls aus dem Sauerland bezieht. Verkauft wird nur erste Wahl. Und die kostet unter 30 Euro“, sagt er. „Ein großer Teil des Erlöses geht eh an soziale Einrichtungen wie das Martinskomitee. Ein Teil fließt auch in unseren Karnevalswagen“, berichtet er. Samstags und sonntags wird der Verkauf an die Stammkundschaft zum unterhaltsamen Spektakel mit Glühwein und Rostbratwurst. Und damit die Eltern kleiner Kinder sich bei der Auswahl des Christbaumes voll konzentrieren können, gibt es einen Trecker mit Schlitten, auf dem die Kleinsten mit großem Halodri auch ohne Schnee übers Gelände gezogen werden.