Neuss Marketing empfiehlt Einladung zu Genießertreff und Glühweintour

Mit 49 von 50 möglichen Punkten hat die Mannschaft von „Davids im Engels“ im Januar 2021 den TV-Kochwettbewerb „Mein Lokal, Dein Lokal“ des Senders Kabel 1 gewonnen, jetzt treten die Weckhovener Köche zum ganz großen Vergleich an: Sie machen erstmals beim Genießertreff von Neuss Marketing mit, der am Donnerstag, 26. Januar, in der Stadthalle stattfinden soll.