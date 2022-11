Autor in Neuss Neusser will Bildung neu denken

Inzwischen wohnt Florian von Schreitter mit seiner Frau Helena in Düsseldorf, genauer gesagt im angesagten Unterbilk. Geboren wurde er in Oberhausen, aufgewachsen ist er in Neuss, im Stadionviertel steht sein Elternhaus. Seine Eltern Martina und Wolfgang von Schreitter genießen als niedergelassene Ärzte einen guten Ruf in der Stadt – und darüber hinaus. Florian besuchte die Görres-Schule und das Quirinus-Gymnasium, beim HTC Schwarz-Weiß spielte er Hockey und Tennis. Nach dem Abitur folgte das Studium der Betriebswirtschaft in Aachen und Hamburg, das er mit dem Master of Science abschloss. An der Schnittstelle von Schule und Studium bereiste er Südostasien und Südamerika, wirkte vier Monate als Entwicklungshelfer in Kamerun. Dort gründete er auch einen Feldhockeyverein, einen der ersten in Westafrika.