Neuss-Herzliya Ein klares Ja zur Partnerschaft

Die Idee, eine Partnerschaft mit einer Stadt in Israel einzugehen, war von Römgens als Koordinator der Gemeinde in Neuss mit angeschoben und zuletzt in einem Vertrag fixiert worden, den Stadt und Gemeinde schlossen. Herzliaya zeigte in der Folge Interesse, und im Mai 2023 soll die Städtepartneschaft in Neuss beurkundet werden. Die Einladung Breuers nach Neuss zu kommen, wo am 14. Mai der Isrealtag stattfinden wird, nahmen Ofra Bell und Herzliyas Stadtdirektor Ehud Lazar umgehend an.