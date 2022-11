Wirtschaft im Rhein-Kreis Große Sorge vor Energie-Engpässen bleibt

Standorte verlagern, um so Energiekosten zu sparen? Durchaus ein mögliches Szenario angesichts der aktuellen Situation, denn die Geschäftslage der Unternehmen im Rheinland hat sich seit Jahresbeginn deutlich eingetrübt. Das geht aus dem aktuellen Konjunkturbarometer der Industrie- und Handelskammern (IHK) im Rheinland hervor. An der Umfrage haben 2700 Betriebe teilgenommen. Und nur 30 Prozent bewerten derzeit ihre Lage als gut. „Durch den massiven Anstieg der Energiepreise, in dessen Folge die Inflation drastisch angestiegen ist, und durch die teilweise immer noch fragilen Lieferketten hat die Konjunktur deutlich an Schwung verloren“, sagt Michael Bayer, Hauptgeschäftsführer der IHK Aachen.