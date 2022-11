Schützen-Überraschung in Neuss Eine Oldtimer-Tour zum 90. Geburtstag

(nima) Am Samstagmorgen gab es Spektakuläres am Rande von Weihnachtsmarkt und Wochenmarkt vor dem Zeughaus zu entdecken: Hans-Dieter Haußner feierte auf den Tag genau seinen 90. Geburtstag, und seine Mitstreiter vom Neusser Grenadierzug „Treu zum Fass“ hatten sich für ihr Ehrenmitglied ganz Besonderes einfallen lassen: Sie kutschierten das Geburtstagskind in einem annähernd gleich alten Auto durch Neuss. Der Volvo PV 52 Special, Baujahr 1937, ist eine absolute Luxuslimousine, von der die Schweden nur 200 Fahrzeuge bauten. Der 6-Zylinder-Motor leistet 84 PS. Weltweit sind noch 20 Fahrzeuge dieses Typs unterwegs, das von vielen Passanten vor dem Zeughaus bestaunte Kfz ist deutschlandweit das einzige. 1990 wurde es in Schweden restauriert und kam 2012 nach Kaarst-Büttgen an den Niederrhein. Besitzer ist Sebastian Piron, sein Sohn Stefan war der Chauffeur in Neuss. Der Sohn ist zugleich Jägeradjutant in Büttgen. Das war denn auch die Verbindung, denn Hans-Dieter Haußner ist ein wahrer Schützen-Freak. Neben dem Engagement in seinem Zug „Treu zum Fass“ ist er auch passives Mitglied bei den Neusser Sappeuren, der Gilde, sowie des Jäger- und Hubertuskorps. Der 90-Jährige fühlt sich kerngesund, „wenn die Schmerzen im Rücken nicht wären“.