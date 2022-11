Wirtschaft in Neukirchen-Vluyn Die Tannen-Käufer können kommen

Der Weihnachtsverkauf der Baummanufaktur von Michael Florenz geht gerüstet an den Start. „Wir sind gut vorbereitet und hatten früh die ersten Vorbestellungen“, sagt der Nieper Weihnachtsbaumspezialist. So steht in der Moerser Innenstadt ein schmucker hochgewachsener Baum im glänzenden grünen Kleid aus der Süsselheide wie in den Eingangsbereichen von Betrieben oder in Kirchen. „Gerade an solchen Orten beeindrucken die großen, ausgewachsenen Nordmanntannen“, so der 37-Jährige. Wiederverkäufer haben sich ebenfalls mit der frischen Ware eingedeckt.