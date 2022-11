Feuerteufel im Rhein-Kreis Neuss? Vier Mülltonnenbrände im Rhein-Kreis Neuss - an nur einem Wochenende

Und einen Tag später, am Sonntag, 27. November, konnte eine Zeugin gegen 16.50 Uhr sogar zwei männliche Personen an einer Mülltonnen an der Bahnhofstraße in Jüchen-Hochneukirch beobachten. Auch diese Mülltonnen fing anschließend Feuer. Die Personen werden als männlich, cirka 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Ob diese Personen mit dem Brand in Zusammenhang stehen ist Gegenstand der Ermittlungen.