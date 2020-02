In der Wetthalle : „Was gibt’s Neuss?“ startet in die neue Netzwerk-Saison

Unter anderem wird Nicolas Krämer, Geschäftsführer des Rheinland Klinikums, zum Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“ erwartet. Foto: Lukaskrankenhaus

Neuss Das Netzwerktreffen „Was gibt’s Neuss?“ von Neuß-Grevenbroicher Zeitung und Signa eröffnet am Donnerstag, 27. Februar, in der Wetthalle am Rennbahnpark seine neue Saison.

Rund 350 geladene Gäste werden ab 19 Uhr erwartet. Im Jahr der Kommunalwahl wird es auch ein Aufgalopp der Polit-Prominenz aus dem Rhein-Kreis und Umgebung. Landrat Hans-Jürgen Petrauschke und Kreisdirektor Dirk Brügge haben ihr Kommen ebenso zugesagt wie die Bürgermeister Harald Zillikens (Jüchen), Ulrike Nienhaus (Kaarst), Angelika Mielke-Westerlage (Meerbusch) und Josef Heyes (Willich). Auch Lars Christoph, der den Chefsessel im Kaarster Rathaus und damit die Nachfolge seiner Parteikollegin Ulrike Nienhaus anstrebt, wird erwartet.

Aus der Wirtschaft sind zum Beispiel Wilhelm Werhahn, David Zülow, Julian Sels, Bema-Geschäftsführer Ralph Schneemann, Medtronic-Geschäftsführerin Sylvia Theis und Brata-Geschäftsführer Michael Wiesner dabei. Das Rheinland Klinikum repräsentieren unter anderem Geschäftsführer Nicolas Krämer und Oliver Franz (Chefarzt der Geriatrie). Für die St.-Augustinus-Kliniken sind Vorstand Rainer Pappert, Geschäftsführer Paul Neuhäuser sowie Paul Kudlich, Geschäftsführer des Johanna-Etienne-Krankenhauses, dabei.

(NGZ)