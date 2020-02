In der Neusser Nordstadt : 1,6 Millionen Euro für Hochhaus-Sanierung

In der Neusser Nordstadt

Neuss Der Komplex an der Alemannenstraße bekommt zu einer neuen Fassade auch einen neuen Haupteingang und ein neues Treppenhaus. Die Wohnungen sollen bei diesem Millionenprojekt unverändert bleiben.

Für den Bauverein ist der „Achtstock“ an der Alemannenstraße mit seinen 40 Wohnungen das höchste Haus im Bestand. Vielleicht ist das Hochhaus sogar das höchste Gebäude der Furth, so genau weiß Bauvereinsvorstand Frank Lubig es nicht. Ihm jedoch ist der Komplex lieb – und jetzt auch teuer. Denn das städtische Wohnungsbauunternehmen investiert in den Komplex aktuell 1,6 Millionen Euro. Spätestens im Herbst soll die Modernisierung abgeschlossen sein.