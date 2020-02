Kamerateam in Neuss : TV-Doku im Kreißsaal des Etienne-Krankenhauses gedreht

Neuss Im Kreißsaal fanden jetzt Dreharbeiten für den Sender Vox statt. Am Dienstag, 25. Februar, um 20.15 Uhr die Folge der Doku-Reihe „Obdachlos – Einzug in ein neues Leben“ zu sehen.

Der Fernsehsender Vox zeigt am Dienstag, 25. Februar, um 20.15 Uhr die vorerst letzte Folge der Doku-Reihe „Obdachlos – Einzug in ein neues Leben“. Darin nimmt die Geburtsstation des Johanna-Etienne-Krankenhauses eine zentrale Rolle ein. Denn in der Serie begleitet das Kamerateam unter anderem eine junge obdachlose Frau, die schwanger wird und künftig nicht mehr auf der Straße leben will.