Polizei sichert Spuren : Einbrecher im Neusser Stadtgebiet unterwegs

Neuss In Norf und Rosellen waren Einbrecher unterwegs. Beute machten die Einbrecher ersten Erkenntnissen zufolge keine.

An der Weserstraße in Neuss-Norf waren unbekannte Wohnungseinbrecher aktiv. In der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 9.30 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem Reihenhaus. Hebelspuren an der Terrassentür konnten gesichert werden und zeugen von der Arbeit der Unbekannten. Beute machten die Einbrecher ersten Erkenntnissen zufolge keine.