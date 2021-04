Chefwechsel in Leverkusen : Bürgerstiftung hat neuen Geschäftsführer

Leverkusen Saskia Lagemann habe wegen neuer Funktionen und Aufgaben in der Sparkasse das Amt als Geschäftsführerin der Bürgerstiftung zur Verfügung gestellt.

Den Staffelstab hat Saskia Lagemann an Manuel Bast von der Sparkasse weitergereicht: Er übernimmt den Geschäftsführer-Posten der Bürgerstiftung Leverkusen. Lagemann gehört künftig dem Stiftungsrat an. Bei der jüngsten Vorstandssitzung gab es noch weitere Wahlen: Markus Grawe, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Leverkusen, wurde zum Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes gewählt, als sein Vertreter ist Oberbürgermeister Uwe Richrath bestätigt. Auf ihren Vorstandsposten bleiben weiterhin Paul Hebbel und Gernot Paeschke. Neu im Gremium sind Grünen-Fraktionschefin Roswitha Arnold und Thomas Eimermacher (EVL-Chef).

Lagemann habe wegen neuer Funktionen und Aufgaben in der Sparkasse das Amt als Geschäftsführerin der Bürgerstiftung zur Verfügung gestellt. „Mit Manuel Bast haben wir einen hochengagierten und in der Stadt gut vernetzten Nachfolger gefunden“, verteilte sie Vorschusslorbeeren.

Der Neue legte noch in der virtuellen Sitzung am Dienstag los mit einem Bericht zu 2020. Es habe einen spürbaren Rückgang an Förderanträgen gegeben. Verantwortlich: das Virus. „Die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen machen Planungen für Veranstaltungen, Projekte und Neuanschaffungen unkalkulierbar. Viele Vereine warten lieber erst einmal ab, bis sie Gewissheit darüber haben, ab wann was wieder möglich sein wird“, erläuterte Bast. Heißt auch: Der Geschäftsführer geht davon aus, dass es ab dem zweiten Halbjahr erheblichen Nachholbedarf geben wird. Förderanträge einreichen können alle gemeinnützigen Institutionen in der Stadt.