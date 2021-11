Kreative Tipps aus dem Rhein-Kreis Neuss : Adventskalender zum Selbermachen

Gleich zwei Ideen stellt die Dormagenerin Elke Zaum (Miss Elli Kreativ) vor: In genähten Stoffbeuteln lassen sich allerhand Überraschungen unterbringen und bedruckte Adventskalenderkerzen erhellen die dunklen Tage. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rhein-Kreis Der Dezember rückt näher und in vielen Haushalten ziehen bereits die Kalender mit den 24 Törchen ein. Kreative aus dem Rhein-Kreis geben Tipps für die individuelle Gestaltung. Nicht immer muss der Inhalt Schokolade sein.

Keine Süßigkeiten, keine Spielzeuge: In diesem Jahr wollte die Neusser Kita Kletterknirpse ihren Adventskalender mit etwas Besonderem füllen. „Die Kinder durften mit entscheiden, welchen Kalender es in der Gruppe geben wird, auch bei der Herstellung waren sie aktiv beteiligt“, erzählt Rita Leng. Sie ist die Koordinatorin für Kindertageseinrichtungen des evangelischen Vereins für Jugend- und Familienhilfe, der auch der Träger der Kita ist.

Überhaupt sind selbstgemachte Adventskalender beliebt: Für diejenigen, die in diesem Jahr noch einen basteln möchten, haben kreative Menschen aus dem Rhein-Kreis verschiedene Tipps zusammengestellt.

Manuela Thelen und recht Frau Stefanie Ebert, Leiterin der Neusser Kita Kletterknirpse präsentieren ihren Sternen-Adventskalender. Foto: Doerries

Info Die Entwicklung des Adventskalenders Ursprung Die Anfänge des Adventskalender lassen sich ins 19. Jahrhundert datieren. Zunächst war er eine Zählhilfe bis zum Weihnachtsfest. Entwicklung Waren es zunächst biblische Motive oder Winterlandschaften, die sich hinter den Türchen verbargen, wurden sie bald von Schokoladenplättchen abgelöst. Das Sortiment wurde nach und nach immer erweitert.

Bei der Kita Kletterknirpse fiel die Wahl etwa auf einen Sternenkalender: Dafür haben die Erzieherinnen mit den Kindern einen Holzreifen (Hula Hoop Reifen) mit gelbem Krepppapier und einer Lichterkette umwickelt und all das mit Klebeband fixiert. Aus Bastelkarton haben die Kinder große etwa 12cm große Sterne aufgemalt und ausgeschnitten: Für jedes Türchen werden zwei Sterne benötigt und ein Mittelteil, das aus einem Streifen Pappe (5cm breit und 8cm lang) besteht. Die beiden Sternenteile werden mit dem Mittelteil so zusammengeklebt, dass oben eine Öffnung zur Befüllung bleibt. Danach werden sie mit einem Band versehen und an dem Reifen befestigt. Der Kalender sieht aber nicht nur schön aus, auch der Inhalt überrascht: Denn an dem Tag, an dem das Kind seine Stern öffnen darf, wird es zum Sternenkind des Tages: Es bekommt eine „Krone“ und darf mitbestimmen: Zum Beispiel, welches Spiel gespielt wird. „Zu Hause lässt sich das auf besondere Aktionen übertragen“, sagt Leng, „zum Plätzchen backen, das Lieblingsspiel spielen oder einen Waldspaziergang unternehmen.“

Auch die Schwestern Sandra und Sabrina Doerries, die als Yuniku ein Kleingewerbe betreiben, setzten auf unkonventionelle Inhalte. In ihrem Etsy-Shop verkaufen sie etwa einen Kalender im Glas. „Uns gefällt die Idee, keine festen Zahlen zu haben, sondern jeden Tag eine Kleinigkeit aus dem Gefäß frei zu ziehen“, erzählen die Schwestern. Das könne etwas Süßes sein, aber auch ein Gedicht, ein Zitat, ein Rätsel oder ein Witz. Wer auf die Zahlen nicht verzichten möchte, könne aber auch aus Kraftpapier kleine Umschläge basteln und sie mit Eddig oder Lackstift verzieren.

Schnell zu realisieren: Die Schwestern Sandra und Sabrina Doerries haben unter dem Namen „Yuniku“ ein Adventskalender-Glas gestaltet. Foto: Doerries

Bei Elke Zaum (Miss Elli Kreativ) spenden Adventskalender-Kerzen Licht in der dunklen Jahreszeit. Wer sie nachmachen möchte, braucht einen Drucker, Kerzenlack und Wasserschiebefolie zum Bedrucken. Zuerst wird ein passendes Motiv oder die Zahl auf die glänzende Seite der Wasserschiebefolie bedruckt. Der Druck muss einige Stunden trocknen, ehe die Motive ausgeschnitten und für eine Minute in eine Wasserschale gelegt werden. „Nun kann man die Folie leicht herunterschieben und vorsichtig auf die Kerze legen. Die Folie ist stabil, man kann also noch Luftblasen herausstreichen“, sagt Elke Zaum.