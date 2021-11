Ausstellung im Romaneum in Neuss : Von Zeitzeugen und Luftholen

Neuss Die Künstlerin Renate Linnemeier und ihre Schüler stellen im Romaneum aus. Zwei Themen werden dabei in den Blick gerückt: „Luft sehen – Licht atmen“ und „Zeitzeugen“.

Mit Förderung der Jubiläumsstiftung der Sparkasse Neuss zeigt die Künstlerin Renate Linnemeier ab Donnerstag im Atrium des Romaneums aktuelle Werke zum Thema „Luft sehen – Licht atmen“. Die Arbeiten sind in der Corona-Zeit entstanden, als das „Luft holen“ so wichtig war. „Wenn mir in dieser Zeit etwas bewusst geworden ist, dann, wie wichtig es ist, die Luft zu spüren, zu riechen, zu genießen – ungehindert!“, erinnert sich die 62-jährige, die künstlerisch im Atelierhaus an der Hansastraße zuhause ist.