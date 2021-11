St.-Bernhard-Gymnasium Schiefbahn : Gymnasium verkauft Adventskalender

Schiefbahn Aus dem gigantischen weihnachtlichen Fensterbild, das im vergangenen Jahr das Gebäude fünf des St.-Bernhard-Gymnasiums in Schiefbahn zierte, ist in diesem Jahr ein Adventskalender geworden. Das Gymnasium hat erstmalig einen Adventskalender für das Zuhause gestaltet, wobei das Titelbild das einstige große Fensterbild ist.

Insgesamt hat das Gymnasium, das sich in Trägerschaft der Malteser befindet, 600 der Kalender produzieren lassen. In Sachen Preis entscheidet der Käufer selber. Er kann zwölf, 15 oder 18 Euro für den Adventskalender geben. Der Kalender kann montags bis donnerstags von 12 bis 15 Uhr sowie freitags von 12 bis 13 Uhr in der Verwaltung des St.-Bernhard-Gymnasiums in Schiefbahn erworben werden.