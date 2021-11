Aktuelle Entwicklung im Rhein-Kreis Neuss : 88-Jähriger stirbt an den Folgen von Corona

88-Jähriger stirbt an den Folgen von Corona

Rhein-Kreis Die Zahl der Corona-Todesopfer ist im Rhein-Kreis Neuss auf 383 gestiegen, drei weitere Erkrankte befinden sich in einem Krankenhaus. Die aktuellen Zahlen im Überblick.

Ein 88-jähriger Mann aus Korschenbroich ist an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf 383. Das teilte der Kreis am Dienstag mit. Kreisweit ist aktuell bei 1523 Personen (Vortag: 1525) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon sind 645 Infizierte (643) vollständig geimpft. Aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus befinden sich aktuell 19 Personen (16) in einem Krankenhaus, von denen 8 (9) vollständig geimpft sind. Kreisweit 22.803 Personen (22.686) sind wieder von der Infektion genesen.