Gymnasium Marienberg Neuss : Adventskalender entsteht im Kunstunterricht

Neuss Zivilisation ist ohne Kultur nicht vorstellbar. Diese Überzeugung lebt das erzbischöfliche Gymnasium auch im Unterricht. Das zeigen zwei Beispiele aus dem Kunst- und Deutschunterricht.

Alljährlich verkauft der Neusser Lions-Club Helen Keller unter dem Vorsitz von Philipp Verreet im November Adventskalender für einen guten Zweck. Angeboten werden diese von Clubmitgliedern an Infoständen auf der Niederstraße, die Kalender sind aber auch in einigen Geschäften erhältlich. Gesponsert wurde der Kalender auch in diesem Jahr von Neusser Geschäftsleuten, Institutionen und Firmen, denn hinter den 24 Kläppchen verbirgt sich keine Schokolade sondern Gutscheine für einen Preis oder einen Sachgewinn. So wichtig wie der Inhalt ist das Kalendermotiv selbst. In diesem Jahr zeigt es das Wahrzeichen von Neuss, den Stadtpatron St. Quirin, als multiperspektivisches Ensemble. Die Gestaltung übernahm das Gymnasium Marienberg. Schülerinnen der Klassen fünf bis neun entwickelten unter der Leitung ihrer Kunstlehrerin Andrea Gruschka das Motiv des Kalenders. Der Lions-Club unterstützt schon seit mehreren Jahren mit dem Erlös aus der Aktion die Leukämie-Liga und die Kinderkrebsstiftung KAKS. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 10.000 Euro für den guten Zweck zusammen.