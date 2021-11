Unfall „An der Obererft“ in Neuss : Betrunkener Porsche-Fahrer kollidiert mit Streifenwagen

Neuss „Die Promillezahl war weit jenseits des strafbewährten Grenzwertes“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der ältere Mann war zunächst durch seine unkontrollierte Fahrweise aufgefallen, bevor er mit einem Streifenwagen zusammen stieß.

Am Montag, 15. November, um 17.20 Uhr, rückte ein Streifenwagen der Polizei Meerbusch zur Straße "An der Obererft" aus, um einen Unfall aufzunehmen. Doch der Blechschaden hatte eine sehr spezielle Vorgeschichte, wie die Polizei mitteilt.

Verkehrsteilnehmern war demnach kurz zuvor ein Porsche auf der Jülicher Straße durch eine ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen. Der Sportwagen fuhr bei Rotlicht zeigender Ampel in einen Kreuzungsbereich ein, dann mehrfach auf die Spur des Gegenverkehrs, blieb dann vor einer grünen Ampel stehen und setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Nordkanalallee fort, wo er unsanft einen Bordstein touchierte und im Folgenden scheinbar willkürlich das Warnblinklicht betätigte.

Aufgrund der Schilderungen und um Schlimmeres zu verhindern, eilten Streifenwagen mit Blaulicht zur beschriebenen Örtlichkeit. Die Beamten stellten den Porsche an der Kreuzung Nordkanalallee / "An der Obererft" fest. Als der Fahrzeugführer die Polizisten bemerkte, fuhr er zunächst entgegen der Fahrtrichtung "An der Obererft", bevor er gestoppt werden konnte. Als sowohl der Streifenwagen als auch der Porsche bereits standen, rollte letzterer noch einmal kurz an und fuhr gegen das Heck des Polizeiautos.