Neusser Innenstadt : Schon wieder zerstörte Schaufenster in der City

Neuss Zum wiederholten Mal hatten es Unbekannte jetzt auf Schaufenster in der Neusser Innenstadt abgesehen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden zwischen Freitag, 19.30 Uhr, und Samstag, 8.30 Uhr, an insgesamt drei Ladenlokalen am Meererhof Glaselemente mit Steinen eingeworfen.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art am Meererhof. Erst Mitte August beschäftigte die Polizei ein Gullideckel, der vor einem Bistro lag. Die Scheibe des Ladenlokals war stark beschädigt. Der Deckel war offenbar aus dem Gully an der gegenüberliegenden Straßenseite herausgenommen worden. Auch ein Geschäftsinhaber im Meererhof gab am Morgen danach eine Beschädigung seiner Scheibe an. Offensichtlich nutzte der Täter einen Stein einer nahgelegenen Baustelle, um die Scheibe zu beschädigen. Bereits Mitte Juni warfen Unbekannte einen Gullydeckel in das Schaufenster eines Kiosks. Ohne die Räumlichkeiten zu betreten, entwendeten die Täter OP-Masken, Taschentücher und Medikamente aus einem in Griffweite stehenden Schrank. Auch Ende Oktober schlugen Täter das Schaufenster eines Kiosks an der Kapitelstraße ein. Die Täter stiegen durch das Loch in der Scheibe in das Geschäft und entwendete mehrere Schachteln Zigaretten.