Noch residiert die IHK in Neuss an der Friedrichstraße. Das Gebäude wurde 1960 bezogen und mehrfach umgebaut. Jetzt plant die IHK, mit ihrer Verwaltung sowie dem Schwerpunkt Aus- und Weiterbildung in ein neues Gebäude auf dem Wendersplatz umzuziehen. Foto: IHK Mittlerer Niederrhein