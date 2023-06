Straßenverkehrsamt im Rhein-Kreis Neue Vorgaben für ukrainische Kennzeichen

Es gibt eine neue Regelung zur Behandlung ukrainischer Fahrzeuge in Deutschland, die ab sofort gilt. Darauf weist das Straßenverkehrsamt des Rhein-Kreises Neuss hin. In der Ukraine zugelassene Fahrzeuge, die keinen regelmäßigen Standort in Deutschland haben, dürfen ab Grenzübertritt bis zu ein Jahr lang vorübergehend am hiesigen Straßenverkehr teilnehmen.