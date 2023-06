Katholische Kirche in Neuss Dominik Schwaderlapp weiht in Neuss drei Priesteramtkandidaten

1896 gegründet, ist St. Marien die größte der katholischen Pfarreien in Neuss, die zweitälteste obendrein und vor allem: Keine andere Neusser Gemeinde brachte so viele Geistliche hervor. Für 43 Priester in 127 Jahren war, ist und bleibt St. Marien die Heimatpfarre. Zu dieser langen Liste gehören unter anderem die Brüder Jansen – Walter, der spätere Weihbischof im Erzbistum Köln, und Klaus, Abt der Trappistenabtei Engelszell in Oberösterreich. Neben den Pfarrkindern, die ihrer Berufung folgten, war St. Marien auch eine wichtige (Ausbildungs-)Station für den priesterlichen Nachwuchs im Erzbistum Köln. Rainer Maria Kardinal Woelki (66) und Dominik Schwaderlapp (56) wirkten als junge Kapläne an St. Marien – Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre. Für den heutigen Weihbischof schließt sich am Dreifaltigkeitssonntag (4. Juni, 16 Uhr) so gesehen ein Kreis: Schwaderlapp wird in St. Marien drei Seminaristen für das Erzbistum Köln zu Diakonen weihen.