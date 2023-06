Chorreise für die Städtepartnerschaft Neusser Kantorei singt mit französischem Chor in Châlons

Kaum hatten die „Kantoristen“ – nach einem Zwischenstopp in Trier – die Partnerstadt erreicht, lernten sich die beiden Chöre kennen. Direkt wurde gemeinsam geprobt, darunter auch drei Lieder, die im Anschluss zusammen vorgetragen werden sollten. Kantoreisänger Josef Thiel erlebte dieses Miteinander als sehr erfrischend. „Wir haben ein unglaubliches Gemeinschaftsgefühl kennengelernt.“ Die Kantorei, die auf ihrer Reise von der Solistin Lena Jaekel (Sopran) und Mario Stein (Orgel) begleitet wurde, hatte sich seit Anfang des Jahres auf den Auftritt vorbereitet. „Seit der Coronapandemie war es unser erster Austausch mit einem nicht in der Region ansässigen Chor“, erzählt Thiel. Und das sei ein voller Erfolg gewesen. Neben den Proben wurde auch eine Schnitzeljagd durch Châlons gemacht, bei der es auch an dem Partnerschaftsbaum der Stadt Neuss vorbeiging. Außerdem wurde der Chorfamilie eine Orgelführung in der großen Kathedrale geboten und der Deutsch-Französische Freundeskreis besucht. Dass Neuss in seinen Partnerstädten durch musikalische Botschafter glänzt, ist so selten nicht. Münsterkantor Joachim Neugart etwa plant mit dem Kammerchor „Capella Quirina“ im Oktober eine Reise nach Rijeka. Und im Rathaus wird überlegt, dass den Chor dann eine offizielle Partnerschaftsdelegation begleitet.