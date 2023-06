Sozialverband in Neuss „Kurve kriegen“ - Eine Erfolgsgeschichte für den SKM

Das für dieses Jahr erwartete Minus in Höhe von 255.000 Euro – bei einem Jahresetat von vier Millionen Euro – werde dagegen in voller Höhe liquiditätsmindernd wirken, wie der Vorsitzende Philip Benning feststellt. Komme es dazu, „wäre das in der Vereinsgeschichte einmalig und raubte uns in Jahrzehnten aufgebaute Stabilität“. Dabei, fügt er mit Blick auf die — auch psychischen – Folgen der Pandemie, sowie von Krieg und Teuerung hinzu, „war die Verunsicherung noch nie so groß, mussten wir mehr Menschen beistehen, wurde der SKM so gebraucht wie im Moment.“ Und noch nie sei er so froh gewesen, in den fünf Fachdiensten (Kinder- und Familienhilfe, Schuldner- und Insolvenzberatung, Vormundschaften, Betreuungen und Gemeinwesenarbeit) so qualifizierte Fachkräfte zu wissen.