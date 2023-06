Weiterführende Schulen So steht es um die Zukunft der letzten Realschule in Neuss

Holzheim · Für die Herbstferien ist der Umzug der Realschule Holzheim in die Räumlichkeiten der Sekundarschule an der Gnadentaler Allee geplant. Was das für die Schullandschaft in Neuss bedeutet und wie das Gebäude in Holzheim neu genutzt werden könnte.

02.06.2023, 04:50 Uhr

Noch ist die Realschule in Holzheim beheimatet, nach den Herbstferien wird es an der Gnadentaler Allee weitergehen. Links: die provisorischen Container. Foto: Simon Janssen

Von Susanne Zolke

Die Entwicklung der Neusser Schullandschaft bietet seit Jahren Grund für Streit. Container in Grundschulen, die Diskussion um eine siebte Gesamtschule, die Frage der Vielfalt der Neusser Schullandschaft, vor allem aber: Bekommt jedes Kind die Schulform, die von ihm (oder den Eltern) gewünscht ist? Eine der schulpolitischen Baustellen steht jetzt vor einer Lösung: Die Zukunft der Realschule Holzheim, der letzten ihrer Art in Neuss, ist beschlossen. Denn nicht eine weitere Gesamtschule, wie es bereits im Gespräch war, sondern die Realschule wird unmittelbar nach den Herbstferien ihren Betrieb dauerhaft am Standort Gnadentaler Allee aufnehmen. Dort macht derzeit der letzte Jahrgang der zum Ende des Schuljahres auslaufenden Sekundarschule seinen Abschluss. Ohne Gegenstimmen wurde die Beschlussvorlage „Umzug“ im Schulausschuss bestätigt.