Reihe „neusspunktacht“ So wird die neue Kabarettsaison im Rheinischen Landestheater

Den letzten Auftritt vor der Sommerpause hatte Christoph Sieber mit seinem Programm „Mensch bleiben“ am 13. Mai in der Reihe „neusspunktacht“ – im September geht es dann mit Jess Jochimsen weiter. Und schon jetzt stehen die Termine für die kommende Saison fest, ab Dezember beginnt der Vorverkauf. Karin Schnitzler gibt einen Überblick. Das kommende Jahr wird mit der aus den USA stammenden deutschen Entertainerin Gayle Tufts eröffnet. Sie ist bekannt für ihr englisch-deutsches Kabarett. In der Reihe „neusspunktacht“ war sie bereits dabei. Einige Gäste hätten bereits gefragt, wann sie wieder ins RLT kommt, verrät Schnitzler. Erstmals dabei ist Robert Kreis, der am 19. März sein Programm im Stile der 1920er und 1930er Jahre mitbringt. Während er seine Anekdoten erzählt, spielt er auch Klavier. „Kreis ist ein Unicum, so jemanden gibt es in der Sparte kein zweites Mal“, sagt Hannen.