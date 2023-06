Bürger- und Heimatverein Gnadental Mit erledigten „Hausaufgaben“ in die Gnadentaler Kirmestage

In seltener Offenheit berichtet der Schützenkönig vom Zug „Jröne Jonge“ und Jägermajor in seinem Grußwort, wie lange es gedauert bis, bis er „reif“ war für den Königsschuss. Wochen nämlich. In denen wurde in der Familie darüber mehr als einmal gescherzt, bis am Tag des Schießens die Bewerbung feststand. 20 Schuss – und der Radio- und Fernsehtechniker konnte Lötkolben gegen Königsszepter tauschen.