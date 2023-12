Tipps für den Rhein-Kreis Neuss Was man an den Festtagen unternehmen kann

Museen Wer seinen Weihnachtsspaziergang in üppiger Natur und umgeben von Kunst begehen möchte, kann am zweiten Weihnachtstag die Museumsinsel Hombroich besuchen. Zwar ist sie am 24. und 25. Dezember sowie an Silvester und am Neujahrstag geschlossen, hat aber am Dienstag, 26. Dezember, von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Auch ein Spaziergang über das Gelände der Raketenstation ist möglich. Wer dies mit einem Besuch der angrenzenden Langen Foundation verbinden möchte, muss sich bis zum 7. Januar gedulden. Auch das Clemens-Sels-Museum in Neuss ist an Heiligabend sowie am ersten Weihnachtstag geschlossen, es öffnet dafür am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, von 11 bis 18 Uhr.