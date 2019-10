Zu Gast bei einer Single-Party in Neuss : Wenn einsame Herzen auf „Jagd“ gehen

Was auffiel: Während die weiblichen Singles sich überwiegend fein herausgeputzt hatten, schienen die meisten Männer, die auf Partnersuche sind, blind in den Kleiderschrank gegriffen zu haben. Foto: GEORG_SALZBURG------------------

Neuss Es gibt sie noch, die gute alte Single-Party – trotz der vielen Dating-Portale im Internet. Unser Autor war am Samstagabend in der Neusser Skihalle dabei und beobachtete Erstaunliches.

„Zicke sucht Bock“ lautete am Samstag das Motto in der Neusser Skihalle. Dieses Format wird rund zweimal im Jahr angeboten und stieß auch diesmal wieder auf große Resonanz. Junge Leute waren in der Überzahl, das Verhältnis der Geschlechter war ausgewogen.

Besondere Acts wie irgendwelche Spielchen, durch die sich Mann und Frau näher kommen können, gab es nicht, wohl aber eine kleine Flirthilfe: Wer wollte, konnte sich ein Herz auf Bluse, Pullover, Hemd oder Jacke kleben. Rot und herzförmig waren nicht nur die vielen Luftballons, rot waren auch die Herzen für die Begleiter und Kuppler ohne eigene Flirt-Ambitionen. „Bin schüchtern, sprich mich an“, stand auf den gelben Herzen. Und wer sich für das grüne Herz entschieden hatte, kommunizierte damit schlicht und einfach, dass er Single ist. Ja, alle Altersklassen waren vertreten, aber Singles über 50 bildeten eher die Ausnahme.

Das grüne Herz signalisiert: „Ich bin zu haben!“. Foto: GEORG_SALZBURG------------------

Info Herzen waren in drei Farben zu haben Zeit Bis 2.30 Uhr war Einlass, geflirtet werden konnte bis 4 Uhr. Die Herzen „Bin Single“ (Grünes Herz), „Bin schüchtern, sprich mich an“ (Gelbes Herz), „Bin nur Wingman!“ (Rotes Herz). Ein „Wingman“ ist eine Person, die einen Freund oder Bekannten dabei unterstützt, neue potentielle Partner kennenzulernen.

Ariane aus Kaarst war mit ihren 54 Jahren so eine Ausnahme. Sie hatte Freundin Heidrun (46) im Schlepptau und ganz genaue Vorstellungen von ihrem nächsten Partner: „Er sollte groß sein, grau melierte Haare haben, schlank und blauäugig sein.“ Diese Spezies war eher selten vertreten. Ariane hatte sich für eine passive Haltung entschieden: „Ich suche nicht, ich denke, ich werde gefunden.“ Was auffiel: Während die weiblichen Singles sich überwiegend fein herausgeputzt hatten, schienen die Männer, die auf Partnersuche sind, blind in den Kleiderschrank gegriffen zu haben. Die Folge: Viele sahen so aus, als hätten sie sich für einen zünftigen Kumpels-Abend verabredet.

Rote Ballons sorgten für den passendes „Liebes-Look“. Foto: GEORG_SALZBURG------------------

René aus Lichtenbusch bei Aachen war mit insgesamt 37 Kumpels von der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Lichtenbusch 1966 angereist, die alle im Karneval in vorderster Front aktiv sind beziehungsweise waren. „Einige von uns sind auch Singles, die anderen trinken ihr Bier, flirten ein bisschen – wir tun nichts Böses“, erklärte der 51-Jährige.

Getanzt und geschwoft werden konnte im Foyer, wo DJ Shrif auflegte, im Viva oder im Hasenstall. Dort ging es am ruhigsten zu: DJ Captain Britz legte deutsche Schlager auf, die Musik war so dezent, dass man miteinander ins Gespräch kommen konnte. Hinter der Theke stand Steffi, der jemand ohne ihr Wissen ein „Ich bin Single-Herz“ auf den Rücken geklebt hatte: „Ich bin nicht Single“, erklärte die Kaarsterin. Nur nicht rumstehen wie ein Mauerblümchen, das niemand haben will: Die Singles gaben sich optimistisch und gut gelaunt, wer alleine tanzte, schien ein wenig auch sich selbst zu feiern.