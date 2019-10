Feierlichkeiten in Neuss : Stefanie Brüggen wird Erntekönigin in Lanzerath

Neuss Das 54. Erntedankfest in dem kleinen Neusser Stadtteil war wieder ein voller Erfolg – trotz Dauerregens am Sonntag.

Wenn in einem Ort mit gerade einmal rund 210 Einwohnern über 300 Menschen Erntedankfest feiern, dann ist das ein Zeichen dafür, dass die Dorfgemeinschaft funktioniert. Trotz des Dauerregens am Sonntag war das 54. Lanzerather Erntedankfest wieder ein Erfolg.

Werner Kellers, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft, war mit der Resonanz zufrieden: Am Samstag lag die Besucherzahl auf dem Niveau der Vorjahre, am Sonntag war allerdings deutlich weniger los. Immerhin sollte es gelingen, eine neue Erntekönigin zu finden. Sie heißt Stefanie Brüggen, ist 20 Jahre alt und befindet sich gerade in einer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester: „Ich wohne zwar längst nicht mehr in Lanzerath, sondern in Gnadental, bin aber immer noch meinem früheren Wohnort eng verbunden.“ Die 20-Jährige hatte eine Mitbewerberin als es darum ging, die richtige Nelke aus einer Vase mit zehn dieser Blumen zu ziehen.