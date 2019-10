Neuss will bis 2035 klimaneutral werden : Ein Gipfel für den Klimaschutz

Neuss Politik diskutiert in einer Sondersitzung, wie Neuss bis 2035 klimaneutral wird.

Bürgermeister Reiner Breuer kündigt zum Einstieg in diesen Teil der Tagesordnung einen Faktencheck an. Die Verwaltung werde sich zu jedem einzelnen Antrag schon in der Sitzung äußern und diesen bewerten. Das ist unüblich, denn normalerweise wird erst über die Annahme eines Antrages entschieden, der – im positiven Fall – zur Debatte in der Sache an einen Fachausschuss verwiesen wird. Dazu erarbeitet die Verwaltung dann in der Regel Stellungnahme und Beschlussvorschlag. Im Klartext: Die Verwaltung kürzt das Verfahren ab. Das hat aber auch den Hintergrund, dass das Rathaus zunächst zum Thema Klimaschutz grundsätzlich Stellung nehmen will. „Wir werden Handlungsfelder etwa beim Thema Mobilität und Energie aufzeigen und erste Maßnahmen anregen“, sagt Breuer.