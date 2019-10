A57 bei Neuss : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Foto: dpa/Friso Gentsch Auch die Polizei war im Einsatz.

Neuss Bei einem Unfall auf der A57, Höhe Auffahrt Neuss-Norf in Fahrtrichtung Krefeld, sind am Samstag drei Personen verletzt worden. Das teilte die Feuerwehr mit. Zwei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt, der sich gegen 10 Uhr ereignete.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein Fahrzeug landete dabei auf dem Dach. Alle Insassen der Fahrzeuge konnten diese eigenständig verlassen.

Die Verletzten wurden zunächst vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn in Fahrtrichtung Krefeld war ab der Auffahrt Norf durch die Rettungsaktion zeitweilig voll gesperrt, weil unter anderem die Wracks geborgen werden mussten. Im Einsatz waren am Samstag die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Neuss, der Löschzug Norf, ein Notarzt sowie zwei Rettungswagen und die Polizei.

(NGZ)