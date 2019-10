Im Neusser Rennbahnpark : Discgolf-Meisterschaft wird zum Generationen-Treffen

Beim Treffen der Körbe ist viel Geschick gefragt. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im Rennbahnpark gab es jetzt die 34. Turnier-Auflage.

Von Elisabeth Keldenich

Im Rennbahnpark flogen am Wochenende viele bunte Frisbeescheiben durch die Luft, landeten in speziellen, aus Ketten bestehenden Körben oder daneben: Die Austragung der 34. Deutschen Discgolf-Meisterschaften in Neuss entpuppte sich als großes Sportfest der Generationen – und irgendwie schienen sich alle 128 Teilnehmer zu kennen: „Wir sind wie eine große Familie“, erklärte Teilnehmer Kevin Konsorr und warf eine Frisbeescheibe mit fast 100 Stundenkilometern gegen das Übungsnetz.

Je schneller man wirft, desto weiter fliegt die Scheibe, wusste Konsorr und erläuterte gleich die Regeln dieser dem Basketball und Golf ähnelnden Sportart: Es gilt, von bestimmten Abwurfpunkten aus die kleinen Frisbeescheiben (handlicher als die bekannten) mit möglichst wenigen Würfen in den Körben zu platzieren. Bleiben die Scheiben in den Ketten der Körbe hängen, gilt das auch als getroffen. Doch ob in oder neben dem Korb – von dort aus geht es weiter auf dem Parcours. „Das ist wie beim Golf“, sagte Konsorr, der bis jetzt sein „halbes Leben“ – er ist 24 Jahre alt – mit Discgolf verbracht hat. Bis zu 20 Scheiben verbargen sich in den Sporttaschen, mit denen die Teilnehmer den 18-Bahnen-Parcours durchliefen.