Projekt in Neuss : Platz der Kinderrechte soll einen Briefkasten bekommen

Projekt in Neuss

Neuss Als erste Stadt in Nordrhein-Westfalen hat Neuss Anfang Juli dieses Jahres einen „Platz der Kinderrechte“ bekommen. Die Idee hinter der Fläche im Herzen des Stadtgartens ist die Rechte der Kinder in der Stadt sichtbar zu machen.

Doch nun möchte der Deutsche Kinderschutzbund den nächsten Schritt gehen – und Mädchen und Jungen in Neuss die Möglichkeit zu mehr Mitspracherecht geben. Dazu soll an der neuen Adresse ein Briefkasten aufgestellt werden. Mit ihm sollen Kinder Anregungen, Wünsche, Beschwerden oder Lob mitteilten können.

Ein entsprechender Antrag wurde jetzt vom Ausschuss für Anregungen und Beschwerden in den kommenden Jugendhilfeausschuss verwiesen. Roland Sperling (Die Linke), Vorsitzender des Beschwerdeausschusses: „Wir unterstützen das Anliegen des Kinderschutzbundes.“

Der gemeinnützige Verein möchte den Briefkasten in Eigenregie betreiben, ihn somit auch leeren und die Briefe der Mädchen und Jungen lesen und auswerten. „Der Kinderschutzbund sieht sich in der besonderen Verantwortung, sich um die Nachhaltigkeit und Belebung des Platzes der Kinderrechte zu kümmern“, heißt es in dem Antrag. Da der Platz eine eigene postalische Adresse hat, sei es sinnvoll, diese durch einen fest installierten Briefkasten zu aktivieren.