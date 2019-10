Barrierefreiheit in Neuss getestet : Mit dem Rollstuhl durch Reuschenberg

Reuschenberg Wie barrierefrei ist Neuss-Südwest? Bürgermeister Reiner Breuer machte gemeinsam mit Betroffenen einen Praxistest.

Ob mit dem Rollstuhl, Rollator oder Kinderwagen: Es ist nicht immer ganz einfach, sich damit auf den Straßen zu bewegen. Insbesondere dann nicht, wenn es noch viele Straßen aus dem Altbestand gibt – sowie in Reuschenberg. Liane Knoch, SPD-Mitglied, und Nicole Jockisch, Mitgliederbeauftragte des SPD-Ortsvereins, machten gemeinsam mit Bürgermeister Reiner Breuer und anderen Betroffenen einen Rundgang. Ihr Ziel: Die Straßen und Wege außerhalb der Innenstadt und Neuanlagen kennen lernen und sie dabei auch auf ihre Barrierefreiheit hin testen. Startpunkt der Rollstuhltour war das Hotel Elisabeth-Stube an der Asternstraße.

Von dort aus begleitet Liane Knoch jeden Morgen ihre zwei Enkelkinder zur Schule. Die 57-Jährige sitzt seit anderthalb Jahren im Rollstuhl. Der Weg zur Albert-Schweitzer-Schule sei, wie sie sagt, eine reine Millimeterarbeit. „Ich habe vorher nie darüber nachgedacht. Jetzt merke ich, wie schwierig es ist und wollte das kundtun“, sagt Knoch. Eine große Schwierigkeit sei es vor allem, sich alleine ohne fremde Hilfe fortzubewegen. Besonders problematisch seien Absenkungen sowie Steigungen oder schmale Bürgersteige mit hohen Bordsteinkanten – dann bestehe die Gefahr umzukippen oder wegzurutschen. „Wir können nicht von heute auf morgen alles abreißen und die Straßen in Reuschenberg rollstuhlgerecht ausstatten, aber wir können Schwerpunkte setzen“, so Reiner Breuer. Die Straßen in den Stadtteilen seien damals, wie er sagt, autogerecht gebaut worden und weniger für Fußgänger, Radfahrer oder Rollstuhlfahrer. In alten Wohngebieten sei es schwer, im Nachhinein beispielsweise ebenerdige Straßen zu bauen, da dafür meistens der Platz fehle.