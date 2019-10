Konzert im Münster : Der WDR-Rundfunkchor zeigt sich als brillanter Klangkörper

Der WDR-Rundfunkchor gastierte zum ersten Mal unter Stefan Parkman in Neuss.

Zum ersten Mal gab der Chor ein Konzert in Neuss. Im Münster bewiesen die Sänger unter Stefan Parkman ihre hohe Qualität.

In der Neusser Quirinusbasilika gab es ein außergewöhnliches Konzert. Erstmals überhaupt sang der WDR-Rundfunkchor unter seinem Chefdirigenten Stefan Parkman in Neuss. Den „Tag der Deutschen Einheit“ Einheitstag hatten die Kölner auch zum Motto des Konzertes gemacht und verknüpften zwei der großartigsten Werke der A-cappella-Chormusik des 20. Jahrhunderts zu einer ganz und gar überzeugenden musikalischen Einheit. In Frank Martins „Messe für zwei vierstimmige Chöre“ wurden alternierend fünf Sätze aus Alfred Schnittkes „Zwölf Bußverse für gemischten Chor“ integriert.