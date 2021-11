Auszeichnung : Neuss ist „Europaaktive Kommune“

Neuss Am Montag wurde die Stadt für ihr vorbildliches Engagement ausgezeichnet. Beigetragen hierzu haben die Städtepartnerschaften, aber auch das Friedensglockenspiel in Löwen (Belgien).

Fünf Städtepartnerschaften (Châlons-en-Champagne 1972, Rijeka 1990, Pskow 1990, Nevsehir 2007 und Saint Paul 1999), eine Städtefreundschaft (Bolu 2008), das Bestreben, eine weitere Partnerschaft mit der israelischen Stadt Herzliya einzugehen, sowie das Friedensglockenprojekt Leuwen – all das hat dazu beigetragen, dass die Stadt Neuss am Montag in Düsseldorf als „Europaaktive Kommune“ im Rahmen einer Feierstunde ausgezeichnet wurde.

Kommunalministerin Ina Scharrenbach würdigte in ihrer Rede Städtepartnerschaften als „sichtbaren Ausdruck für Aussöhnung“. Über sieben Jahrzehnte lebe Deutschland in Frieden – „was für ein Glück“, sagte sie. Europa mit Leben zu füllen, liege an jedem einzelnen, denn das sei mehr als „Wir sind uns einig bei der Wirtschaftspolitik“. Neben Neuss wurden auch Castrop-Rauxel und Hellendahl sowie der Landschaftsverband Rheinland ausgezeichnet. Düsseldorf, Kranenburg, Südlohn, Weeze und Werne waren bereits 2016 geehrt worden – zunächst für fünf Jahre. Im Maxhaus gab es für sie am Montag nun eine unbefristete Urkunde. Außerdem wurde an vier zivilgesellschaftliche Akteure die Auszeichnung „Europaaktive Zivilgesellschaft“ verliehen.