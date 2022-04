Rhein-Kreis Neuss : Kreiskämmerer Ingolf Graul offiziell verabschiedet

Rhein-Kreis Aus dem aktiven Dienst ist Ingolf Graul bereits zum Jahresende 2021 ausgeschieden. Doch die offizielle Abschiedsfeier musste corona-bedingt verschoben werden. Jetzt wurde sie nachgeholt.

Ruhestand im wörtlichen Sinn sei seine Sache nicht, so Ingolf Graul, vielmehr sehe er viele neue Chancen und Möglichkeiten, die er bereits intensiv nutze. Ob Familienleben, Reisen, Kulturveranstaltungen, Radtouren mit dem E-Bike, sein Engagement bei den Neusser Schützen oder seine Leidenschaft fürs Kochen – für alles bleibt nun mehr Zeit. So viel, dass er auch noch sein Fachwissen beim Verband der kommunalen RWE-Aktionäre (VkA) als Geschäftsführer einbringen kann.

Geboren wurde Ingolf Graul 1954 in Bochum. In Neuss besuchte er das Quirinus-Gymnasium und studierte nach dem Abitur in Bonn Rechtswissenschaften. Nach der 2. juristischen Staatsprüfung trat Ingolf Graul zunächst in eine Düsseldorfer Rechtsanwaltspraxis ein und wechselte dann zur Finanzverwaltung des Landes NRW, die ihn dem Finanzamt Neuss II zuwies.