Nach Rosenmontagszug-Absage in Düsseldorf : Karnevalisten werden zum Neusser Hansetag eingeladen

Neuss Die Düsseldorfer Karnevalisten haben den auf Ende Mai verschobenen Rosenmontagszug jetzt doch und endgültig abgesagt. Damit ist die von Neusser Seite kritisierte Terminkollision mit dem Internationalen Hansetag aufgehoben.

Neuss/Düsseldorf Bürgermeister Reiner Breuer sieht sich im Nachhinein in seiner Haltung in dieser Frage bestätigt. Er hatte schon im Dezember betont, dass ein Zug auch am Nachholtermin noch längst nicht abgemacht sei und sich auch von der Linksfraktion nicht auf den Kriegspfad schicken lassen wollen, um mit den Düsseldorfern über ihr egoistisches Verhalten zu zanken. „Wir werden niemanden deswegen anflehen. So selbstbewusst sollten wir sein“, sagte Breuer.